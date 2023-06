Sociale: Croce rossa italiana e carabinieri insieme a Villa Maraini per celebrare collaborazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pena deve essere rieducativa e questi luoghi, sono spazi fondamentali per restituire dignità alle persone, utili a toglierli da un circuito di criminalità e di sfruttamento da parte di organizzazioni dedite allo spaccio internazionale di stupefacenti e restituirgli la speranza di una vita nuova", ha sottolineato il procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giovanni Conzo. "Inoltre questo lavoro di recupero, aiuta anche noi magistrati a fare meglio il nostro dovere", ha spiegato. Alla cerimonia hanno partecipato utenti in cura presso Villa Maraini-Cri, alcuni in alternativa al carcere, che hanno formato il cerchio cosiddetto terapeutico che svolgono quotidianamente nel loro percorso di cura insieme agli altri utenti, psicologi, medici ed operatori ex tossicodipendenti, per parlare della loro dipendenza patologica e trovare soluzioni e supporto. "Uno Stato che voglia affrontare seriamente il problema droga, deve entrare in contatto con tutti gli utilizzatori di sostanze - ha concluso Massimo Barra, fondatore Villa Maraini-Cri -. In strada questi ultimi incontrano principalmente le forze dell'ordine; è quindi necessario che le stesse abbiano un'attitudine non violenta e terapeutica, e possano svolgere il primo step dell'inizio della cura". (Com)