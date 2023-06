Difesa: M5s su missioni militari, non favorevoli per mancate garanzie su Ucraina, Libia e Burkina Faso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 Stelle oggi in commissioni Esteri e Difesa della Camera "non ha votato a favore delle missioni militari all'estero nel loro complesso perché non abbiamo avuto garanzie dal Governo rispetto alle nostre perplessità su alcune di esse. Sono stati infatti stati respinti tutti i nostri emendamenti con cui chiedevamo impegni precisi". Lo dichiarano i deputati M5S delle commissioni Esteri e Difesa di Montecitorio, Arnaldo Lomuti e Marco Pellegrini, che spiegano: "In particolare abbiamo chiesto che la missione di addestramento delle forze armate di Kiev escludesse l'invio di addestratori in Ucraina e l'addestramento dei piloti di F-16 che per noi rappresenta un ulteriore pericolosa fase di escalation. Abbiamo chiesto che l'aumento dell'impegno militare italiano nelle missioni Nato sul fronte orientale fosse accompagnato da una forte azione diplomatica di governo per una de-escalation e una soluzione negoziale del conflitto". "Sulla missione di supporto alla Guardia Costiera libica - proseguono - abbiamo preteso un chiaro impegno del governo a rivedere gli accordi di cooperazione con la Libia per garantire il pieno rispetto dei diritti umani dei migranti, l'accesso dell'Onu ai centri che li ospitano e la loro progressiva chiusura. Abbiamo chiesto, infine, che la nuova missione in Burkina Faso fosse l'occasione per monitorare strettamente l'operato delle forze armate locali scongiurando il ripetersi di gravi crimini e abusi. Ora la discussione passa all'aula, dove continueremo a dare battaglia su questi temi", concludono gli esponenti del M5s.(Rin)