FI: Tajani, momento delicato, rafforziamo nostra identità

21 luglio 2021

- È un momento delicato e importante: rafforziamo la nostra identità, siamo il Partito popolare europeo nel nostro Paese, forti dei valori liberali che il presidente Silvio Berlusconi ci ha lasciato, punto di riferimento stabile della nostra azione politica. Lo ha dichiarato, secondo quanto si apprende, il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, nel corso della riunione dei gruppi FI alla Camera. “In questa fase, in preparazione delle Europee, dobbiamo essere fortemente protagonisti e ottimizzare l'ultimo regalo che il nostro Presidente ci ha fatto, il balzo in avanti nei sondaggi, e trasformarlo in consenso consolidato”, ha sottolineato Tajani, che ha aggiunto: “Questo si può fare lavorando insieme nell’interesse del paese e nell’interesse di Forza Italia, così come Silvio Berlusconi avrebbe voluto". (Rin)