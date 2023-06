Egitto-Ue: Al Sisi incontra il presidente del Consiglio europeo Michel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, a margine del vertice "New Global Finance act". Lo ha annunciato il portavoce della presidenza egiziana, Ahmed Fahmy, in un comunicato stampa. Al Sisi ha accolto con favore la costante comunicazione con il presidente del Consiglio europeo, esprimendo apprezzamento per le relazioni egiziano-europee e sottolineando l'importanza di svilupparle, approfondire il partenariato tra le due parti e il coordinamento congiunto nell'affrontare questioni regionali e sfide internazionali. Da parte sua, ha aggiunto Fahmy, Michel "ha espresso il suo apprezzamento per la comunicazione con il presidente egiziano e per aver ascoltato la posizione dell'Egitto sulle questioni sollevate, soprattutto alla luce del fatto che l'Egitto è un importante partner strategico dell'Unione europea, e ha sottolineato il desiderio dell'Unione di continuare a promuovere la cooperazione con l'Egitto a vari livelli". (segue) (Cae)