Egitto-Ue: Al Sisi incontra il presidente del Consiglio europeo Michel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro, le parti hanno affrontato i vari aspetti delle relazioni bilaterali, nell'ambito del documento "Priorità della partecipazione egiziano-europea fino al 2027". Il presidente del Consiglio europeo "ha apprezzato gli sforzi egiziani su varie questioni che rappresentano sfide nella regione e incidono sulla sicurezza e stabilità nei paesi del Mediterraneo, in particolare in termini di accoglienza di milioni di rifugiati in Egitto, nonché di prevenzione dell'emigrazione clandestina, lotta al terrorismo e all'ideologia estremista e stabilire la pace in Medio Oriente", ha aggiunto Fahmy. Sono stati inoltre discussi gli sviluppi della crisi russo-ucraina e dell'attuale crisi in Sudan. Le parti hanno concordato sull'importanza di continuare la consultazione e il coordinamento nel prossimo periodo al fine di intensificare gli sforzi per aiutare il Sudan a superare questa crisi, tenendo conto degli interessi del popolo sudanese che soffre di una crisi umanitaria. (Cae)