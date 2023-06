Brasile-Francia: Lula a Parigi, bilaterali con Macron, Dilma e leader di quattro Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, sbarcherà questo pomeriggio a Parigi, in Francia, dove parteciperà al "Summit di Parigi per un patto globale per il finanziamento allo sviluppo", incontro dei leader globali organizzato dal presidente francese Emmanuel Macron. Lo riferisce una nota della presidenza della Repubblica. A margine dell'evento il presidente brasiliano incontrerà Macron in una riunione riservata. Incontri bilaterali sono previsti anche con il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermudez, con il primo ministro di Haiti, Ariel Henry, e con il presidente della COP28 negli Emirati Arabi Uniti, Sultan al Jaber. (segue) (Brb)