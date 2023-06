Brasile-Francia: Lula a Parigi, bilaterali con Macron, Dilma e leader di quattro Paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa è la prima visita di un presidente brasiliano in Francia in sette anni. Prima di oggi, tra il 2008 e il 2016, sono state organizzate otto visite bilaterali. Lula e Macron – riferisce il Planalto - discuteranno, tra gli altri argomenti, della partnership per la costruzione di un sottomarino a propulsione nucleare. Lula e Macron hanno già avuto un incontro bilaterale nel 2023, si sono parlati a lungo durante il vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone. All'epoca, Lula ha affermato di aver parlato con Macron della conservazione dell'Amazzonia, dei modi per raggiungere una risoluzione per la guerra tra Russia e Ucraina, della cooperazione nell'energia nucleare e dello sviluppo sostenibile e dell'espansione dei partenariati nel campo della cultura. (segue) (Brb)