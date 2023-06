Brasile-Francia: Lula a Parigi, bilaterali con Macron, Dilma e leader di quattro Paesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al vertice partecipano oltre cinquanta Paesi e organizzazioni Internazionali in rappresentanza delle economie più avanziate, di quelle dei Paesi emergenti e in via di sviluppo, oltre a rappresentanti della società civile. La riunione parigina, annunciata da Macron in occasione della Conferenza Onu sui cambiamenti climatici svoltasi a Sharm el Sheikh a novembre 2022 (Cop27), è convocata in vista del summit G20 di settembre, degli incontri annuali della Banca mondiale (ottobre) e della Cop28 (dicembre). Fra i partecipanti sono previsti tra gli altri il cancelliere tedesco Olaf Scholz, la segretaria Usa al Tesoro Janet Yellen, il primo ministro cinese Li Qang, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, oltre ai vertici delle Nazioni Unite e delle istituzioni finanziarie internazionali. (Brb)