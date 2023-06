Kenya: Ruto, serve nuovo modello finanziario in cui il potere non sia nelle mani di pochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'architettura finanziaria deve essere paritaria e le risorse non dovrebbero essere controllate né dalla Banca mondiale né dal Fondo monetario internazionale (Fmi). È quanto dichiarato dal presidente del Kenya, William Ruto, intervenendo a una tavola rotonda con il presidente francese Emmanuel Macron, l'amministratore delegato dell'Fmi, Kristalina Georgieva, e il presidente del gruppo della Banca mondiale, Ajay Banga, nell'ambito del vertice sul Nuovo patto finanziario globale in corso a Parigi. “L'Africa non vuole niente gratis. Ma abbiamo bisogno di un nuovo modello finanziario in cui il potere non sia nelle mani di pochi", ha detto Ruto, secondo il quale una tale mossa garantirà che "tutti abbiamo un accesso equo alle risorse". Il presidente ha quindi aggiunto che il mondo non può continuare normalmente quando le cose non vanno avanti. Facendo eco all'appello di Ruto per una revisione del sistema finanziario globale, Macron ha osservato da parte sua che un approccio audace e mirato può trasformare il mondo, sottolineando la necessità di integrare la sostenibilità del debito e la vulnerabilità climatica. “Abbiamo bisogno di una discussione diversificata ma inclusiva sui cambiamenti climatici per sistemare il gioco. Nessuno dovrebbe essere lasciato indietro, nemmeno la Cina”, ha spiegato Macron, chiedendo il ricondizionamento della Banca mondiale e dell'Fmi su come operano di fronte alla realtà alla base. "Dovrebbe essere fatto con velocità e urgenza", ha aggiunto. (segue) (Res)