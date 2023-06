Kenya: Ruto, serve nuovo modello finanziario in cui il potere non sia nelle mani di pochi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine del summit di Parigi, Ruto ha avuto anche una serie di colloqui tra cui quello con il presidente della Colombia, Gustavo Petro, con il quale ha concordato di esplorare nuove aree di cooperazione come il commercio e l'agricoltura. Ruto ha anche discusso del piano di copertura sanitaria universale del Kenya con il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom. Successivamente, ha incontrato il primo ministro haitiano Ariel Henry col quale ha discusso di questioni di reciproco interesse. Al vertice, che mira a sviluppare un nuovo sistema finanziario globale in modo che i Paesi vulnerabili possano essere meglio attrezzati per combattere la povertà e il cambiamento climatico, partecipano circa 50 capi di Stato, insieme a istituzioni internazionali e rappresentanti della società civile. (Res)