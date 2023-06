Romania: ministero Esteri, inaccettabili le dichiarazioni del rappresentante russo a Kherson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania condanna fermamente le dichiarazioni rese oggi “dal cosiddetto rappresentante russo a Kherson”, regione ucraina “occupata illegalmente dalla Russia”. E’ quanto si legge in un messaggio pubblicato su Twitter dal ministero degli Esteri romeno. Secondo il dicastero di Bucarest, sono inaccettabili "dichiarazioni del genere rivolte alla Moldova, che prendono di mira anche parte del territorio della Romania, alleata della Nato". Il governatore della regione di Kherson, Vladimir Saldo, ha dichiarato in precedenza che l'esercito russo colpirà il ponte Giurgiulesti, che collega il sud della Moldova con la Romania, in risposta all'attacco ucraino di oggi a un ponte che collega la regione di Kherson con la Crimea.(Rob)