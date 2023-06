Violenza donne: inaugurata a Guidonia casa per vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata inaugurata questa mattina l'area di ascolto per donne e i minori vittime di reati chiamata "La casa dell'Aurora" a Guidonia Montecelio. La cerimonia ha avuto inizio con la presentazione di una panchina rossa dedicata all'agente Pierpaola Romano e a Giulia Tramontano, oltre che e a tutte le donne vittime di femminicidio. L'inaugurazione si è tenuta alla presenza del questore di Roma, Carmine Belfiore, e del sindaco di Guidonia, Mauro Lombardo. Nel corso della cerimonia è stato piantumato un albero di mimosa, da sempre simbolo della donna "con l'auspicio che possa crescere con le bambine di oggi, le nostre donne del futuro, senza dover conoscere l'orrore di questi odiosi delitti", si legge in una nota. A seguire è stata inaugurata l'area protetta, individuata al primo piano del posto di polizia di Guidonia che comprende tre stanze contigue colorate, piene di giochi per accogliere al meglio i più piccoli e per loro le madri sono state, invece, previsti degli zaini contenenti un kit per soddisfare le prime necessità delle donne allontanatesi in tutta fretta dai propri aguzzini.(Com)