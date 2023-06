Francia: Autorità sicurezza nucleare accetta progetto per deposito rifiuti radioattivi a Bure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'Autorità per la sicurezza nucleare (Asn) ha definito "ricevibile" la richiesta che gli è stata presentata per la realizzazione di un centro stoccaggio per depositi radioattivi a Bure nell'est del Paese. È quanto si legge in un comunicato". Il progetto prevede di immagazzinare 83 mila metri cubi di rifiuti radioattivi ad una profondità di 500 metri tra il 2035 e il 2040. L'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi, (Andra) ha presentato al governo la sua richiesta a gennaio.(Frp)