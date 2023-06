Moldova: presidente Parlamento, Russia è Stato aggressore e Putin è criminale di guerra come Hitler o Stalin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è uno stato aggressore e Vladimir Putin è un criminale di guerra proprio come Hitler o Stalin. Lo ha detto il presidente del Parlamento moldavo, Igor Grosu, sottolineando che è importante imparare dalle lezioni del passato. "Una verità è chiara, cioè che oggi abbiamo uno Stato aggressore, che si chiama Federazione Russa, che è un regime totalitario, che ha attaccato uno Stato vicino, e questa è una certezza", ha detto Grosu. "La vita umana conta. E se oggi ci sono ancora tali dittatori, tutti devono unirsi contro questi individui, per i quali la vita umana non ha importanza", ha dichiarato Grosu. Le dichiarazioni de oPresidente del Parlamento moldavo sono arrivate dopo che i deputati socialisti e comunisti si sono alzati e hanno osservato un momento di silenzio in occasione dell'82mo anniversario dell'inizio dell'invasione nazista dell'Unione sovietica. (Rob)