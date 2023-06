© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il meccanismo di vigilanza del Mes “è particolarmente vessatorio. In commissione ci asterremo e aspetteremo il dibattito in Aula per chiarire come e il perché della nostra posizione”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, intervenendo alla trasmissione “L’Aria che tira”, su La7. (Rin)