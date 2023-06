Diritti: Di Maggio (Fd'I), Corte Strasburgo conferma legge su maternità surrogata va rispettata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Corte di Strasburgo - rigettando per inammissibilità i ricorsi di alcune coppie gay che avevano chiesto la condanna dell'Italia per le mancate registrazioni di figli nati all'estero con maternità surrogata - conferma non solo che la legge italiana va rispettata ma che, di fatto, non c'è alcuna violazione dei diritti dei bambini che scaturisce dalla mancata registrazione automatica. Le critiche mosse dall'opposizione sono strumentali e mirano a creare dissenso nei confronti di una legge che ha, al contrario, solo il fine di tutelare le donne, le madri e i bambini inconsapevoli". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia, Grazia di Maggio.(Rin)