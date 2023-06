Kenya: si ribalta auto del convoglio presidenziale, ferite due guardie del corpo di Ruto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due membri della squadra di sicurezza del presidente keniota, William Ruto, sono rimasti feriti dopo che la loro auto si è ribaltata su una strada nel distretto di Rift Valley, a Naivasha. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il veicolo faceva parte di un convoglio di automobili che stava tornando nella capitale, Nairobi, dove il presidente Ruto aveva partecipato a un evento per celebrare la competizione Wrc Safari Rally. Ruto non era nel corteo perché aveva volato in elicottero. Non è chiaro cosa abbia causato l'incidente. Testimoni hanno riferito ai media locali che l'autista stava cercando di superare una curva stretta. I feriti sono stati portati in un vicino ospedale per le cure. (Res)