Lazio: Bertucci (Fd'I), da Rocca responsabilità e senso dovere, bene primi cento giorni

- Le affermazioni del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione del bilancio dei primi cento giorni di governo sono "parole piene di responsabilità, senso del dovere, voglia di fare e capacità di guardare al futuro: il Lazio è finalmente in buone mani, e chi ha avuto modo di ascoltare le parole del presidente Rocca non potrà che concordare". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, Marco Bertucci di Fratelli d'Italia. "Era necessario porre le basi per il lavoro futuro, ed era impensabile pensare di trovare soluzioni immediate a problematiche annose - aggiunge -. La disastrata situazione finanziaria che abbiamo trovato impone saggezza e responsabilità, pochi proclami e tanta chiarezza: per questo ho apprezzato molto le parole del presidente, che non ha cercato scuse ma ha dato risposte e soluzioni, in particolare per quello che riguarda la sanità". (segue) (Com)