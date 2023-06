Lazio: Bertucci (Fd'I), da Rocca responsabilità e senso dovere, bene primi cento giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presente è complesso, ma le basi poste oggi danno il respiro preciso della volontà di questa amministrazione, che ha idee chiare e capacità di metterle in atto. La guida di Rocca è quella del buon padre di famiglia, attento e oculato, ma con la capacità di guardare in avanti con fiducia. Il lavoro da fare è molto, ma tutti noi insieme alla giunta siamo pronti per lavorare ancora di più per il bene della nostra Regione e dei suoi cittadini", conclude Bertucci. (Com)