Moldova: ambasciatore russo a Chisinau convocato al ministero degli Esteri

- L'ambasciatore della Federazione Russa in Moldova, Oleg Vasnetsov, è stato convocato d'urgenza al ministero degli Affari esteri e dell'Integrazione europea di Chisinau. Lo ha riferito il ministero moldavo in un comunicato. La convocazione è avvenuta a seguito delle dichiarazioni del sedicente governatore russo di Kherson, Vladimir Saldo, secondo cui l'esercito russo sarebbe pronto a colpire il ponte di Giurgiulesti, che collega il sud della Moldova con la Romania, in risposta all'attacco ucraino odierno al ponte che collega Kherson con la Crimea. "La Moldova condanna fermamente le recenti dichiarazioni di un rappresentante della Federazione Russa a Kherson, territorio ucraino sotto occupazione russa, in cui il nostro Paese è stato direttamente minacciato. Tali affermazioni sono totalmente inaccettabili. Non tollereremo un simile linguaggio diretto contro la Moldova", si legge nel comunicato. (Rob)