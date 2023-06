Gdf: bilancio provinciale Roma, nell’edilizia sequestrati crediti d’imposta per 1,3 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività investigative della guardia di finanza di Roma si è concentrata nei controlli al settore dell’edilizia. Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, i 20 Reparti dipendenti dal Comando Provinciale, hanno analizzato e investigato l’ottenimento da parte delle aziende di crediti d’imposta agevolativi e sequestrando crediti inesistenti per un ammontare di oltre 1,3 miliardi di euro. Sono stati individuati 582 evasori totali, lavoratori autonomi completamente sconosciuti al fisco e 3.821 lavoratori in “nero” o irregolari. Sono stati scoperti, inoltre, 32 casi di evasione fiscale internazionale. I soggetti denunciati per reati tributari sono stati 1.490, di cui 16 tratti in arresto. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali è pari a oltre 413 milioni di euro. I 175 interventi in materia di accise hanno permesso di constatare un’evasione alle imposte di produzione e consumo per 57,2 milioni di euro. Le attività di contrasto al contrabbando, da sempre prerogativa della guardia di finanza, hanno portato al sequestro di oltre 100 tonnellate di generi di monopolio ed alla denuncia di 19 soggetti. I 194 controlli contro il gioco illegale hanno permesso di scoprire 4 agenzie clandestine di scommesse e di verbalizzare 412 soggetti, di cui 6 denunciati all’Autorità Giudiziaria.(Rer)