Medio Oriente: Craxi (FI), positivo incontro con ambasciatore Kuwait

18 ottobre 2021

- "Stamattina ho incontrato l'ambasciatore dello Stato del Kuwait in Italia, Nasser Sanhat Al-Qahtani. E' stato un colloquio proficuo, nel corso del quale abbiamo affrontato i tanti dossier che accomunano la vasta area del Mediterraneo e che richiedono attenzione e iniziative di lungo respiro, in primo luogo quello tunisino. Al rappresentante diplomatico kuwaitiano ho sottolineato la rilevanza che assume, a nostro avviso, il recente accordo tra Arabia Saudita e Iran nell'articolato scenario regionale, che non segna solo una ripresa dei rapporti diplomatici tra i due Paesi dopo anni di attriti e dura competizione, ma l'avvio di una stagione caratterizzata da diversi e in parte inediti equilibri". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa di palazzo Madama. (Rin)