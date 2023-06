Lavoro: Inps, in diminuzione cessazioni nel primo trimestre, crollano licenziamenti di natura economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cessazioni nei primi tre mesi del 2023 sono state 1.498.000, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-3 per cento). Concorrono a questo risultato i contratti a tempo indeterminato (-10 per cento), i contratti in apprendistato (-6 per cento), i contratti in somministrazione (-5 per cento) e i contratti stagionali (-1 per cento). In controtendenza invece risultano i contratti a tempo determinato (+2 per cento) e quelli di lavoro intermittente (+6 per cento). È quanto emerge dall'Osservatorio precariato e focus incentivi all'occupazione dell'Inps. Analizzando le cessazioni dei contratti a tempo indeterminato con riferimento alla causa si evidenzia una forte riduzione nel primo trimestre 2023 rispetto al 2022 dei licenziamenti di natura economica (-23 per cento), dei licenziamenti disciplinari (-13 per cento) e delle dimissioni (-4 per cento).(Rin)