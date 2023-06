Portogallo: apicoltori chiedono sostegno del governo per affrontare crisi produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apicoltori portoghesi provenienti da diverse località del Paese si sono riuniti oggi a Evora, vicino all'edificio in cui si sta svolgendo la riunione del Consiglio dei ministri, per chiedere il sostegno del governo per la drastica perdita della produzione dovuta alla siccità. "Uno dei problemi più gravi è che non abbiamo alcun sostegno a livello nazionale. Il ministro dell'Agricoltura non si preoccupa di noi", ha lamentato José Lopes Afonso, apicoltore della zona di Castelo Branco, parlando con l'agenzia di stampa "Lusa". L'apicoltore ha evidenziato che il settore sta affrontando perdite di produzione del 70 o 80 per cento a causa della siccità. Tuttavia, mentre in Spagna sono previsti "enormi sussidi", in Portogallo "non si ha diritto a nulla". (Spm)