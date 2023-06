Credito: Sewing (Deutsche Bank), aperti ad altre acquisizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Bank rimane aperta ad altre acquisizioni dopo quella di Numis, società di Londra per l'intermediazione finanziaria e la consulenza aziendale. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato del principale istituto di credito tedesco, Christian Sewing, nel corso di un'intervista che ha rilasciato a “Bloomberg Tv”. In particolare, l'Ad ha affermato: “La crescita organica è la strada migliore, ma quando si presentano opportunità come Numis, non chiuderemo gli occhi”. Valutato a 477 milioni di euro, l'acquisto di Numis è il più grande effettuato da Deutsche Bank da quando rilevò la banca tedesca Postbank nel 2009. Con l'operazione, secondo il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il gruppo guidato da Sewing è diventato uno dei principali attori della City di Londra. Tuttavia, la transazione ha sollevato interrogativi sulla politica dei dividendi di Deutsche Bank. Il pagamento di circa 8 miliardi di euro agli azionisti nei prossimi anni è un punto centrale nella strategia di Sewing. Al riguardo, durante l'intervista con “Bloomberg Tv”, l'Ad ha affermato di attenersi a questo piano, sottolineando che non verrebbe messo a repentaglio da altre acqusisizioni. (Geb)