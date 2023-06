Lavoro: Inps, nel primo trimestre attivate 1,9 milioni di assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023 le assunzioni e le cessazioni nel loro complesso hanno raggiunto e superato i livelli pre-pandemici, compromessi nel biennio 2020-2021 dall’emergenza sanitaria con le connesse chiusure e restrizioni. Anche il numero di trasformazioni da rapporti a termine a rapporti a tempo indeterminato risulta assai elevato, pur scontando una flessione rispetto al livello straordinario del primo trimestre 2019. È quanto emerge dall'Osservatorio precariato e focus incentivi all'occupazione dell'Inps. Complessivamente le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nel primo trimestre del 2023 sono state 1.908.000, sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo del 2022 (+0,3 per cento). In leggera flessione risultano quelle di contratti a tempo indeterminato (-3 per cento); per gli altri contratti si registra nel complesso un lieve incremento (+1,2 per cento) esito però di andamenti differenziati: somministrazione -10 per cento, apprendistato -2 per cento, tempo determinato +3 per cento, stagionali +4 per cento e lavoro intermittente +12 per cento. La dinamica delle assunzioni nei primi tre mesi del 2023 è stata più accentuata nelle classi di dimensione aziendale fino a 99 dipendenti; per la classe 100 e oltre si registra una lieve flessione (-3 per cento). Per quanto riguarda le tipologie orarie, l’incidenza del part time è lievemente aumentata nell’insieme delle assunzioni a termine (35 per cento) mentre è stabile nelle assunzioni a tempo indeterminato (32 per cento).(Rin)