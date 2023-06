Speciale difesa: Nato, Crosetto, obiettivo 2 per cento del Pil deve diventare soglia minima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli obiettivi della Nato sono ambiziosi, il 2 per cento del Pil per la Difesa deve diventare la soglia minima. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante il question time alla Camera. “Quello che un tempo veniva ritenuto pacifico e giusto, oggi viene preso come una posizione bellicistica”, ha sottolineato il ministro, spiegando che l’Italia è oggi “ben al di sotto della soglia del 2 per cento”. Crosetto ha aggiunto di aver già lanciato la proposta di escludere dai vincoli del Patto di stabilità le spese dedicate al settore della Difesa. “Solo in questo modo potremo garantire pace e sviluppare allo stesso tempo il tessuto economico e civile. Se non risolveremo l’attuale quadro di incoerenza tra la necessità degli investimenti militare e i limiti di finanza pubblica dell’Ue, non sarà possibile per l’Italia raggiungere il 2 per cento della spesa”, ha affermato Crosetto. (Res)