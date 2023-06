Speciale difesa: Mar Cinese Orientale, Pechino annuncia pattugliamento al largo delle Isole Senkaku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera cinese ha effettuato un pattugliamento nelle acque al largo delle Isole Senkaku, amministrate dal Giappone e rivendicate da Pechino con il nome di Diaoyu. Lo riferisce la Guardia costiera cinese in una nota, precisando che il pattugliamento è stato effettuato nel rispetto della legge. Le Senkaku sono al centro di un contenzioso di lunga data tra Giappone e Cina, che le rivendica come parte del territorio e invia regolarmente le sue navi nei pressi delle isole. Solo nel 2022, il ministero della Difesa giapponese ha imputato alla Cina 15 incursioni nell'area. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa di Tokyo, lo scorso luglio una fregata cinese si è addirittura introdotta nella "zona contigua" all'esterno delle acque territoriali giapponesi, inseguendo una nave russa della stessa topologia che aveva incrociato nella stessa area per oltre 40 minuti. Il vicesegretario capo di gabinetto del governo del Giappone, Seiji Kihara, aveva reagito annunciando la presentazione di formali proteste alla Cina e ricordando che l'incursione marcava la quarta nel suo genere da giugno 2016. "Le isole Senkaku sono parte integrante del territorio giapponese, storicamente e sulla base del diritto internazionale", aveva quindi dichiarato, ottenendo la tempestiva replica del ministero degli Esteri cinese, secondo cui il Giappone "non ha alcun diritto di formulare dichiarazioni così irresponsabili". (Cip)