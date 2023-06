Speciale difesa: Medio Oriente, palestinese ucciso a Ramallah durante scontri con i coloni israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un palestinese è stato ucciso dopo un'incursione delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella città di Turmusaya, a nord di Ramallah, in Cisgiordania, secondo quanto riporta l'emittente governativa giordana "Al Mamlakah". In un breve comunicato, il ministero della Salute palestinese ha riferito “dell'arrivo di tre feriti da arma da fuoco agli arti inferiori al Palestine Medical Complex di Ramallah, a seguito di scontri con i coloni e con le Forze di difesa israeliane”. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa palestinese "Wafa", 400 coloni israeliani hanno attaccato la città di Turmusaya: 12 palestinesi sono stati feriti da colpi di arma da fuoco, 30 case e più di 60 veicoli sono stati dati alle fiamme. Non è chiaro chi abbia sparato. Nei territori palestinesi si sta vivendo da giorni una forte escalation di violenza, innescata lunedì 19 giugno, da un raid israeliano nella città di Jenin che ha provocato in totale sette morti e 91 feriti, alla quale è seguito un attacco da parte di due palestinesi armati ad una stazione di servizio che ha portato alla morte di quattro israeliani. Nessun commento risulta al momento da parte delle Idf. (Res)