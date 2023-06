Speciale difesa: Israele-Ucraina, ministri della Difesa discutono del ruolo dell'Iran nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, ha parlato al telefono con l'omologo dell'Ucraina, Oleksii Reznikov. Lo riferisce una nota stampa diramata dall'ufficio stampa di Gallant. Quest'ultimo è stato informato "sugli sviluppi sul terreno ed ha espresso preoccupazione per la situazione umanitaria in Ucraina". "Le parti hanno anche discusso della minaccia comune rappresentata dall'Iran e della sua influenza sulla guerra in Ucraina, nonché del suo più ampio impatto globale", prosegue la nota. Il ministro Gallant ha aggiornato Reznikov sui progressi positivi nello sviluppo del sistema di allerta precoce salvavita per i civili. I ministri hanno deciso di tenersi in contatto. (Res)