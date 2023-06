Speciale difesa: Medio Oriente, Arabia Saudita condanna incursione israeliana a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha condannato "fermamente" la recente escalation di violenza da parte di Israele nei territori palestinesi, in particolare "l'aggressione" commessa lo scorso lunedì 19 giugno da parte delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella città di Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo ha riferito il ministero degli Esteri del Regno Saudita in un comunicato pubblicato sul suo profilo Twitter, in cui ha espresso le sue più "sentite condoglianze" e "piena solidarietà alle famiglie delle vittime, nonché al governo e al popolo palestinese". Il ministero ha infine augurato ai feriti una "pronta guarigione". Il numero di palestinesi uccisi durante l'operazione delle Idf a Jenin è salito a sette, compreso un minore, mentre altri 91 sono rimasti feriti, 18 dei quali in condizioni gravi o critiche. Poche ore dopo l'attacco israeliano, si è assistito a un'escalation di violenza che ha portato all'attacco palestinese ad una stazione di servizio vicino l'insediamento di Eli, nel nord della Cisgiordania, in cui hanno perso la vita quattro israeliani. Nuovi scontri sono in esplosi tra coloni israeliani e palestinesi a Turmusaya, a nord-est di Ramallah, con almeno una vittima. (Res)