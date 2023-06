Roma: Rocca, su Ztl verde incontro con Gualtieri a giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà nei prossimi giorni l'incontro sulla rimodulazione delle restrizioni della Zona a traffico limitato della fascia verde, Ztl verde, di Roma tra il sindaco Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante la presentazione del bilancio dei cento giorni della sua giunta. "Nei prossimi giorni ci sarà l'incontro definitivo con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per il piano Ztl Fascia verde che, devo dire per onor di verità, ha avuto la genesi non nella delibera del sindaco ma a monte, nel quadro giuridico che la giunta Zingaretti con il M5s aveva fatto con un accordo di programma con ministero dell'Ambiente, tra l'altro totalmente differente da quello negoziato con la Regione Lombardia. Stiamo lavorando, quindi, anche con gli uffici del ministero", ha detto Rocca. (Rer)