Diritti: Zanella (Avs), sentenza Corte Strasburgo su maternità surrogata faccia riflettere

- "La sentenza della Corte europea di Strasburgo deve far riflettere tutte e tutti. Come ogni atto giuridico ha la sua complessità che va attentamente approfondita. Intanto è interessante la prospettiva che indica: ogni donna e ogni uomo, ogni coppia, di qualsiasi sesso, possono aspirare ad essere mamme e papà attraverso la via dell’adozione". Lo afferma Luana Zanella, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera. (Rin)