Trasporti: botta e risposta Gualtieri-Salvini su traffico, cantieri e gabbiani a Roma

- Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso del suo intervento per l'inaugurazione del cantiere a piazza Venezia della stazione di Metro C ha chiesto al sindaco Roberto Gualtieri interventi per fluidificare il traffico, soprattutto in vista dei cantieri in arrivo per il Giubileo. A margine dell'iniziativa, interpellato sul punto, il ministro ha chiarito: "Roma è Roma, avrà il Giubileo ed è candidata per Expo. Ho detto al sindaco che bisogna aiutare i romani e quelli che a Roma ci lavorano, i pendolari, che già oggi si muovono con difficoltà in vista dei cantieri. Oggi, ad esempio, non è colpa della politica, ma fuori al ministero c'era un gabbiano che mangiava un topo: dico che possiamo crescere". (segue) (Rer)