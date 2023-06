Pd: Boccia, se opposizioni unite maggioranza può andare in crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Parlamento la convergenza c’è, su alcune battaglie, con chi ci sta. E ieri, sul dl lavoro, la maggioranza è andata sotto in commissione Bilancio e ha accettato le condizioni dell’opposizione unita. E' la dimostrazione che, quando si è uniti, anche questa maggioranza - che ha i numeri, ma è di cartapesta sui valori - può andare in crisi. E bene fa Elly a valorizzare un Pd che deve stare nelle strade, tra la gente, e portare le battaglie nelle piazze e in Parlamento". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in un colloquio sul "Il Foglio" in edicola questa mattina. (Rin)