Roma: sabato e domenica nuovo open day carta identità elettronica in diversi Municipi ed ex Pit (2)

- "Pur in presenza di un eccezionale sovrappiù di domanda, va avanti lo sforzo dell'Amministrazione per garantire con continuità le aperture nei fine settimana che consentono alla cittadinanza di ottenere in uno/due giorni il proprio documento d'identità, previa prenotazione il venerdì mattina, alleggerendo in questo modo il lavoro dei canali ordinari. Nel prossimo weekend saranno assicurate oltre 500 richieste di Cie: il consueto ringraziamento va agli ufficiali dell'Anagrafe, dei Municipi e dei Dipartimenti capitolini competenti" ha commentato Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti. Per espletare la richiesta della Cie bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all'Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento qualora di tratti di rinnovo e non di prima emissione. (Com)