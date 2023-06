Nato-Russia: Stoltenberg, nessuna possibilità di dialogo costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vi è più “alcuna possibilità di dialogo costruttivo” tra Nato e Russia, a seguito della guerra che questo Paese ha mosso contro l'Ucraina. È quanto affermato dal segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. Stoltenberg ha aggiunto che, quando era primo ministro della Norvegia (2000-2001 e 2005-2013) tentò di raggiungere “un compromesso” con Mosca, ottenendo anche “successi, per esempio nella politica per l'ambiente e per l'energia”. Ora, ha infine evidenziato il segretario generale della Nato, “è finita”. (Geb)