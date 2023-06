Romania: Omv Petrom, per Ad Verchere il Paese sarà il più grande produttore di gas nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime quantità di gas saranno estratte nel 2027 nel perimetro Neptun Deep e a quel punto la Romania diventerà “il più grande produttore di gas naturale nell'Unione europea”. Lo ha dichiarato l’amministratrice delegata della compagnia petrolifera Omv Petrom, Christina Verchere, durante un evento organizzato dal governo di Bucarest a seguito dell'accordo sullo sfruttamento del perimetro nelle acque romene del Mar Nero. "Il progetto durerà circa 20 anni e le entrate che porterà al bilancio statale sosterranno lo sviluppo della società. Neptun Deep è un progetto strategico sia per noi che per la Romania”, ha proseguito Verchere. Secondo l’amministratrice delegata la produzione stimata è di circa 30 volte superiore alla domanda nazionale per anno. “Neptun Deep è un passo molto importante per la nostra Strategia 2030, che mira a sostenere la transizione energetica della Romania e della regione", ha aggiunto Verchere ricordando che lo sfruttamento riguarderà due giacimenti, Domino e Pelican Sud. (segue) (Rob)