Romania: Omv Petrom, per Ad Verchere il Paese sarà il più grande produttore di gas nell'Ue (2)

- Dieci pozzi estrarranno gas naturale che sarà poi dirottato su di una nuova piattaforma offshore. Il direttore generale della Romgaz National Natural Gas Company, Razvan Popescu, ha dichiarato che lo sviluppo del progetto Neptun Deep rappresenta una decisione storica. "La decisione finale di investire in questi giacimenti è storica e porterà innegabili benefici alla sicurezza energetica e all'indipendenza della Romania”, ha aggiunto. Il giacimento Domino si trova a 170 chilometri dalla riva, in acque con una profondità di un chilometro. A questa profondità, la pressione è di 100 chilogrammi per centimetro quadrato e verranno utilizzate tecnologie all'avanguardia per installare l'attrezzatura subacquea. Ci saranno due centri di perforazione per il giacimento Domino. Ogni testa di colonna ha all'incirca le dimensioni di un camioncino. Entrambi i centri di perforazione saranno collegati a una piattaforma offshore. Il giacimento Pelican Sud ha il centro di perforazione più vicino alla piattaforma. (segue) (Rob)