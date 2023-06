Inflazione: Grieco (Assonime), contrasto non può essere solo aumento tassi, a rischio consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bce sta agendo “con opportuna fermezza per contrastare l’aumento dei prezzi. Ma la lotta all’inflazione non può fondarsi soltanto sull’aumento dei tassi di interesse, se non a prezzo di una perdita significativa di capacità produttiva e consumi”. Lo ha affermato la presidente di Assonime, Patrizia Grieco, nella relazione tenuta in occasione dell’Assemblea biennale dell’Associazione, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo shock inflattivo, ha aggiunto non può essere compensato “né con aumenti salariali slegati dagli incrementi di produttività, né con un sistematico aumento della spesa pubblica per controbilanciare la perdita di potere d’acquisto di famiglie e imprese”. Dunque “la risposta più efficace per il sostegno alla crescita dell’economia può essere data solo da una convinta agenda di riforme strutturali: semplificazioni, liberalizzazioni, riduzione del red tape regolatorio”, ha concluso. (Rin)