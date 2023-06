Fisco: Grieco (Assonime), delega ambiziosa, punta a sistema più semplice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma fiscale, la presidente di Assonime, Patrizia Grieco, ha parlato oggi di una “delega ambiziosa, di complessiva revisione di tutti gli aspetti dell’ordinamento tributario, non trascurando anche l’esigenza, da tempo sentita, di una codificazione complessiva”. Nella relazione tenuta in occasione dell’Assemblea biennale dell’associazione, la presidente ha poi aggiunto: “Più in generale, la delega intende creare un sistema fiscale più semplice e attrattivo perché di più certa applicazione per le imprese”. In quest’ottica “vanno letti la progressiva riduzione della soglia dimensionale per accedere al regime dell’adempimento collaborativo e il riconoscimento di appositi benefici anche a quelle imprese che, proprio per limiti dimensionali e organizzativi, non possono accedere a tale regime e che, tuttavia, adottano un efficace sistema di controllo dei rischi fiscali”, ha concluso. (Rin)