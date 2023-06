Pnrr: Grieco (Assonime), ok rimodulazione risorse ma non ridurre ambizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spostare risorse dai progetti del Pnrr più in difficoltà “verso strumenti automatici di incentivazione per le imprese sul fronte della transizione verde e digitale ci sembra la strada più promettente per rimodulare, con sano pragmatismo, il nostro Piano”. A dirlo è stata la presidente di Assonime, Patrizia Grieco, nella relazione tenuta in occasione dell’Assemblea biennale dell’Associazione, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È essenziale, però, che “non si riducano in alcun modo le ambizioni del Pnrr soprattutto su quelle riforme che devono saper sbloccare ed accelerare gli investimenti e la spesa”, ha concluso. (Rin)