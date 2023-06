Ucraina: Zelensky, Russia prepara attacco terroristico contro centrale nucleare di Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia considera di compiere un attacco terroristico contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio pubblicato sul suo canale Telegram a seguito di una riunione del Servizio di sicurezza dell'Ucraina. "L'intelligence ha ricevuto informazioni che la Russia sta prendendo in considerazione lo scenario di un atto terroristico nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, un atto terroristico con emissione di radiazioni", ha detto il presidente, sottolineando che le radiazioni non "conoscono confini statali". Zelensky ha osservato che l'Ucraina ha già trasmesso tutte le informazioni disponibili agli alleati. "Questa volta non dovrebbe essere come con (la diga di Nova) Kakhovka: il mondo è avvertito, quindi il mondo può e deve agire", ha concluso il presidente. (Kiu)