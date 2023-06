Ue: Grieco (Assonime), no a rilassamento regole aiuti Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assonime è per “politiche industriali che incentivino i cambiamenti necessari, identificando anche settori e comparti strategici sotto il profilo della leadership tecnologica e della sicurezza nazionale, senza però distorcere il mercato favorendo alcune imprese a danno di altre, perché spetta solo al mercato scegliere le imprese vincenti e spetta a loro stare sul mercato innovando e competendo. Per questo non pensiamo che un indiscriminato rilassamento delle regole che governano gli aiuti di Stato in Europa sia la risposta giusta”. Lo ha voluto rimarcare la presidente di Assonime, Patrizia Grieco, nella relazione tenuta in occasione dell’Assemblea biennale dell’Associazione, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per la stessa presidente “indebolirebbe il mercato unico e metterebbe l’Italia – con i suoi limitati spazi di bilancio – in una situazione di pesante svantaggio competitivo. Pensiamo piuttosto a una politica industriale europea che incentivi la cooperazione fra Stato e imprese nella realizzazione di progetti e nella produzione di beni comuni europei grazie a risorse comuni”. (Rin)