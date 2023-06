Fvg: Giunta nomine, approvati presidente e vicepresidente Autostrade Alto Adriatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta per le nomine del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha espresso oggi parere positivo, con il voto favorevole dei componenti di maggioranza e l’astensione di quelli di opposizione, sui nomi proposti dalla giunta regionale alla carica di presidente e vicepresidente del Consiglio di amministrazione di Autostrade Alto Adriatico, la società pubblica che dal primo luglio subentrerà ad Autovie Venete nella gestione della concessione autostradale. Si tratta rispettivamente dell'avvocato Domenico Gabriele Angiolino Fava e di Tiziano Bembo. Le due nomine torneranno al tavolo della giunta regionale per l'approvazione definitiva, in vista dell'assemblea dei soci fissata in prima convocazione il prossimo 28 giugno. (Frt)