Ue: Grieco (Assonime), intensificare sforzi per unione bancaria e dei mercati

- Occorre intensificare gli sforzi "per completare l’unione bancaria e dei mercati dei capitali, ma una maggiore integrazione europea può e deve rafforzarsi anche attraverso una politica industriale capace di produrre beni comuni europei”. Ne è convinta la presidente di Assonime, Patrizia Grieco, nella relazione tenuta in occasione dell’Assemblea biennale dell’Associazione, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Più che mai nel contesto attuale “dobbiamo puntare sull’Europa. Solo un’Europa più forte e unita può essere un protagonista di peso nell’ambito dell’Alleanza atlantica e contribuire a scongiurare scenari di contrapposizione che rischiano di provocare effetti, non solo economici, molto pericolosi”. (Rin)