Inflazione: Mimit, primi segnali di diminuzione prezzi pasta

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- I dati sui prezzi al consumo della pasta, rilevati dall’Istat per il mese di maggio, segnano una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al mese precedente. Si attenua anche l’aumento rispetto allo scorso anno, che scende a maggio al 12,8 per cento (dal 16,1 per cento di aprile). Tale andamento – riferisce una nota – conferma le aspettative emerse nel corso della riunione della Commissione di allerta rapida per il monitoraggio dei prezzi della pasta, voluta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e svoltasi lo scorso 11 maggio. È un primo importante segnale di inversione di tendenza che premia l'azione del Mimit e del Garante per la sorveglianza dei prezzi, a cui ci si aspetta possa seguire un ulteriore, più significativo, calo dei prezzi nei prossimi mesi. Il ministro ha confermato il mandato al Garante di continuare l’azione di monitoraggio sulla effettiva discesa dei prezzi della pasta, a tutela dei consumatori, e oggi si terrà nuovamente una riunione della Commissione di allerta rapida per analizzare le dinamiche dei prezzi dei prodotti agricoli, con particolare riferimento questa volta alla filiera ortofrutticola, alla presenza del sottosegretario Massimo Bitonci. (Com)