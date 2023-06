Decreto Lavoro: Sbrollini (Az-Iv), non siamo stampella ma abbiamo evitato il peggio, ci asteniamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri in commissione Bilancio avete fatto un pasticcio, la maggioranza è andata in tilt. Non potevano essere la stampella ma abbiamo evitato il peggio, perché consideriamo alcuni provvedimenti importanti". Lo ha detto in Aula a palazzo Madama la senatrice del gruppo Azione-Italia viva al Senato, Daniela Sbrollini, durante le dichiarazioni di voto al decreto Lavoro. "Questo decreto ha molte ombre e alcune luci. I due punti più qualificanti sono la nuova misura di inclusione sociale che comporterà finalmente l'abolizione del Reddito di cittadinanza, e la riduzione, seppure limitata nel tempo, del cuneo fiscale. È stato approvato un emendamento importante a prima firma della senatrice Paita e sottoscritto anche da me e da tutto il gruppo - ha aggiunto - sulla tutela delle donne vittime di violenza: quello sull'assegno di inclusione indipendente dal marito violento. È importantissimo perché permette alle donne di emanciparsi economicamente e di denunciare il compagno violento, ma si doveva fare di più. Danno enorme invece dalla bocciatura dell'emendamento sulla sicurezza dei macchinari di lavoro. Pensando a Luana D'Orazio che due anni fa perse la vita travolta da un macchinario, chiedevamo di mettere a sistema una normativa di civiltà. L'emendamento era stato votato all'unanimità dalla commissione lavoro ma poi bocciato dalla commissione bilancio. Siamo una opposizione costruttiva e propositiva, e quindi come Terzo polo, Italia viva e Azione, ci asteniamo, augurandoci che la maggioranza possa trovare risorse aggiuntive su un tema fondamentale come il lavoro", ha concluso Sbrollini. (Rin)