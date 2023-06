Sicurezza stradale: Salvini, spero Parlamento approvi ddl in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla sicurezza stradale "spero che il Parlamento approvi il ddl in autunno, perché oltre tre mila morti sulle strade sono inaccettabili. Ho scelto la via del ddl e non del decreto in modo che il dibattito sia aperto al Parlamento che potrà modificarlo”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in occasione dell'inaugurazione del cantiere della Metro C di Roma a piazza Venezia. (Rer)