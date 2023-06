Russia-Ucraina: Putin, Occidente vuole combattere con noi "fino all'ultimo ucraino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi occidentali sono pronti a combattere la Russia "fino all'ultimo ucraino". Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin. "Le attrezzature militari, ovviamente, possono essere fornite in aggiunta, ma le riserve dei soldati non sono illimitate. Sembra che gli alleati occidentali dell'Ucraina abbiano davvero deciso di combattere la Russia fino all'ultimo ucraino", ha detto Putin in una riunione del Consiglio di sicurezza russo. (Rum)